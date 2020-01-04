Албанец Элис Бакай подписал контракт с брестским «Динамо»

С 2018 года футболист провел 49 матчей за солигорский «Шахтера», в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. За последние два чемпионата это лучший результат среди всех легионеров, выступающих в Беларуси.

По информации пресс-службы динамовцев, 32-летний атакующий полузащитник подписал двухлетний контракт с брестским клубом. В минувшем сезоне албанский футболист стал лучшим игроком высшей лиги в своем амплуа, набрав 252 балла по индексу Instat.