Албанец Элис Бакай подписал контракт с брестским «Динамо»

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С 2018 года футболист провел 49 матчей за солигорский «Шахтера», в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. За последние два чемпионата это лучший результат среди всех легионеров, выступающих в Беларуси.

По информации пресс-службы динамовцев, 32-летний атакующий полузащитник подписал двухлетний контракт с брестским клубом. В минувшем сезоне албанский футболист стал лучшим игроком высшей лиги в своем амплуа, набрав 252 балла по индексу Instat.
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Тэги: ФК Динамо-Брест ФК Шахтер Персона: Элис Бакай Город: Брест

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