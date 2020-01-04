В гродненской пятиэтажке нашли трупы мужчины, женщины и их сына

Жильцы дома на улице Пушкина вызвали милицию, почувствовав на лестничной площадке трупный запах, дверь одной из квартир вскрыли — и нашли там три тела в стадии разложения.

По информации областного УСК, тела 65-летних супругов, а также их 39-летнего сына были без видимых телесных повреждений. При осмотре квартиры следов проникновения не обнаружено.