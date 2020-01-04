Гродненчанин хотел познакомиться с женщиной при помощи заведенной бензопилы

Вечером 3 января к остановке общественного транспорта подошел 22-летний нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.

По информации пресс-службы МВД, заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице. Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел.

Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом парень хотел познакомиться с женщиной.