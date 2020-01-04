Первая партия российской нефти в Беларусь поступит по цене без премии поставщикам

Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается, сообщил концерн «Белнефтехим».

Сегодня, 4 января, «оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии». «Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — подчеркивается в релизе.

Пресс-служба Совмина сообщила сегодня о телефонном разговоре премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Стороны «обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия». По информации пресс-службы правительства РФ, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, — отметили в «Белнефтехиме». — Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" на сегодняшний день составляет 83% от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси».