Автомобильное топливо дорожает с 5 января

С 5 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 5 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, ДТ — 1 рубль 75 копеек.

«Для страны, не имеющей собственного углеводородного сырья в необходимом количестве, крайне важно обеспечить стабильную работу нефтеперерабатывающих заводов. В новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо необходима для поддержания эффективной работы отечественных заводов. В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние», — рассказали в «Белнефтехиме».

По данным концерна, за 2019 год цены на моторное топливо в Беларуси в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов на тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года. Это и заставило «Белнефтехим» продолжить принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо.