Названы лауреаты премии «Белорусский спортивный Олимп» за 2019 год

Указ о присуждении специальной премии президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года подписал 4 января Александр Лукашенко.

Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий, спортсмен национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Награда присуждена «за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности».