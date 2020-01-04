Названы лауреаты премии «Белорусский спортивный Олимп» за 2019 год
Указ о присуждении специальной премии президента «Белорусский спортивный Олимп» 2019 года подписал 4 января Александр Лукашенко.
Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий, спортсмен национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
Награда присуждена «за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности».
Премия «Белорусский спортивный Олимп» была учреждена в 2003 году в размере 350 базовых величин (сейчас это 9450 рублей). Ее первым обладателем стал председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель. Последние годы Лукашенко делит премию между тремя лауреатами, отмечает