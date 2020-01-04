Новый министр экономики Червяков: надо говорить правду

У Минэкономики всегда был альтернативный взгляд на развитие экономики, заявил 4 января новый глава ведомства Александр Червяков. Его интервью было показано в эфире канала «Беларусь 1».

«Что касается работы Минэкономики и альтернативного взгляда — у министерства и его института всегда был альтернативный взгляд на развитие экономики», — сказал министр.

Он также заявил, что ведомство готово представлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о прогнозах, которые «некоторым будет неудобно слышать», но надо «говорить правду».

По словам Червякова, перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и эффективности работы предприятий на микроуровне, снижение уязвимости экономики от внешних шоков.

Среди ресурсов экономики он назвал работу модернизированных предприятий, которые в ближайшее время должны показать отдачу.

«Высокий потенциал у таких секторов экономики, как сфера услуг, IT, биотехнологии, фарминдустрия. Эти направления нам нужно максимально задействовать. И также всегда нужно искать альтернативные источники поставок сырья», — считает министр.

Он напомнил о задаче к 2025 году достичь ВВП в 100 млрд долларов. «Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, направления, о которых я говорил, данная задача может быть выполнена», — заключил Червяков.

Во время назначения нового министра Александр Лукашенко заявил, что у того должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: «У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации президента».