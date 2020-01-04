В Беларуси сокращен список специмпортеров алкогольной продукции

Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2020 году.

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в новом списке 28 государственных и частных предприятий, в том числе ГП «Беларусьторг», РУП «Белтаможсервис», ОАО «Белбакалея», ОАО «Табакинторг» (Гомель), ООО «Табакинвест» (Минск), ООО «Евроторг», СП «Перно Рикар Минск» ООО, СООО «Гарсия», СООО «Белвингрупп», УП «Диакония», ОАО «Минский завод игристых вин», ООО «Классические вина», ООО «Завод Бульбашъ», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл», ОДО «Виталюр». Среди новичков — ООО «Грузинские натуральные продукты» (Минск).

В 2016—2019 годах специмпортерами были 29 предприятий, в 2015-м — 35.