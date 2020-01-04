Павел Нехайчик вернулся в БАТЭ

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Полузащитник национальной сборной Беларуси Павел Нехайчик в новом сезоне будет играть за борисовский БАТЭ.

Фото fcbate.by

Футболист является воспитанником БАТЭ, за основу которого дебютировал в 2007 году. В шести сезонах (2007-11, 2013) за БАТЭ Нехайчик сыграл 191 официальный матч, забил 36 мячей и отдал 26 передач.

Играл в России за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург», откуда перешел в брестское «Динамо», в рядах которого в этом году вновь стал чемпионом Беларуси.

За национальную сборную Беларуси Павел Нехайчик сыграл 33 матча.
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Тэги: БАТЭ Персона: Павел Нехайчик

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