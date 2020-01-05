В январе белорусские НПЗ получат 600 тысяч тонн российской нефти

Концерн «Белнефтехим» вечером 4 января сообщил о возобновлении поставок российской нефти. Речь идет о договоренностях на уровне субъектов хозяйствования, а не между властями двух стран.

«В целях обеспечения надежной работы нефтеперерабатывающих заводов и надежного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о том, что порядка 130 тысяч тонн нефти будет поставлено», — сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в эфире вечерних новостных программ белорусских телеканалов.

«На первом этапе договоренность достигнута, выходим на [месячный] объем порядка 600 тысяч, — сказал Сизов. — 600 тысяч поставок в январе месяце с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам и соответственно исполнять обязательства по внутреннему рынку и ограниченно выполнять обязательства по экспорту».

«Задача стоит достичь максимальный эффект для Республики Беларусь в условиях на поставляемую нефть. И здесь главным критерием мы для себя видим получение максимального эффекта экономического для того, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей», — сказал представитель концерна.

В сюжете на канале «Беларусь 1» со ссылкой на концерн было отмечено, что нефть покупается без премий для поставщика, а снять все ограничения на экспорт «Белнефтехим» планирует до конца января, если события будут развиваться по оптимистичному сценарию.