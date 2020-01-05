Беларусь окутала неустойчивая воздушная масса — объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 12

В воскресенье погоду в республике сформирует неустойчивая воздушная масса (утром на юге скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром (в основном в южной части), днем (местами по стране) выпадут кратковременные осадки (в основном мокрый снег).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром местами порывистый.

Температура воздуха днем:

  • Брест 0..+2°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..-2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев 0..-2°C;
  • Минск 0..-2°C;

Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что уже в ближайший понедельник в Беларуси будет до -12°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода гололедица мокрый снег

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском