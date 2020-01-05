Беларусь окутала неустойчивая воздушная масса — объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье погоду в республике сформирует неустойчивая воздушная масса (утром на юге скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром (в основном в южной части), днем (местами по стране) выпадут кратковременные осадки (в основном мокрый снег).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром местами порывистый.
Температура воздуха днем:
- Брест 0..+2°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель 0..-2°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев 0..-2°C;
- Минск 0..-2°C;
Атмосферное давление будет интенсивно расти.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Ранее сообщалось, что уже в ближайший понедельник в Беларуси будет до -12°С.