Беларусь окутала неустойчивая воздушная масса — объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье погоду в республике сформирует неустойчивая воздушная масса (утром на юге скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром (в основном в южной части), днем (местами по стране) выпадут кратковременные осадки (в основном мокрый снег).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром местами порывистый.

Температура воздуха днем:

Брест 0..+2°C;

Витебск 0..-2°C;

Гомель 0..-2°C;

Гродно 0..+2°C;

Могилев 0..-2°C;

Минск 0..-2°C;

Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что уже в ближайший понедельник в Беларуси будет до -12°С.