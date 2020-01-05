Под Могилевом после столкновения загорелись автомобили. Два человека погибли

Серьезное ДТП случилось вечером 4 января в районе деревни Сидоровичи Могилевского района.

В результате столкновения загорелись два автомобиля — «Фольксваген Поло» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

По предварительной информации, столкновение случилось в тот момент, когда водитель легковушки совершал обгон, для чего выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» мужчина 1960 года рождения и его 13-летний пассажир.

В микроавтобусе находилось 10 человек, все они и водитель «Спринтера» доставлены в больницу для осмотра.