Под Могилевом после столкновения загорелись автомобили. Два человека погибли

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Серьезное ДТП случилось вечером 4 января в районе деревни Сидоровичи Могилевского района.

В результате столкновения загорелись два автомобиля — «Фольксваген Поло» и микроавтобус «Мерседес Спринтер».

По предварительной информации, столкновение случилось в тот момент, когда водитель легковушки совершал обгон, для чего выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» мужчина 1960 года рождения и его 13-летний пассажир.

В микроавтобусе находилось 10 человек, все они и водитель «Спринтера» доставлены в больницу для осмотра.

После столкновения автомобили загорелись. Пожар ликвидирован прибывшими на место спасателями, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: ДТП Город: Могилев

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