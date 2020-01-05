Николай Лукашенко признан лучшим игроком матча США — Беларусь

Сборная президента Беларуси благодаря результативной игре Александра и Николая Лукашенко разгромила во второй день Рождественского турнира команду США.

Фото пресс-службы президента

Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев соревнований.

У младшего Лукашенко (он признан лучшим игроком в составе белорусов) две заброшенные шайбы, у старшего — одна шайба и две голевые передачи.

Также три очка заработали: Михаил Грабовский (2+1) и Ярослав Чуприс (1+2).

Напомним, в первом матче со сборной IIHF Лукашенко-старший забросил три шайбы.