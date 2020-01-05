Тегеран: ответ на убийство Сулеймани положит конец присутствию США на Ближнем Востоке

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Тегеран после убийства генерала Касема Сулеймани продолжает слать угрозы в адрес Вашингтона.

Иллюстрация pixabay.com

После обещания отомстить от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, высказался и командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

Как пишет Fars, высокопоставленный военный заявил, что «за мученическую смерть генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть», которая, убежден он, «положит конец американскому присутствию в регионе».
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Тэги: США-Иран Персона: Касем Сулеймани Хосейн Салами

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