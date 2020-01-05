Суперфинал МЧМ: сможет ли Канада взять реванш за разгром от России

Сегодня вечером будут разыграны медали молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею. Как по заказу многих любителей спорта в финале встретятся Канада и Россия.

Фото из микроблога Канадской хоккейной ассоциации

На групповой стадии россияне не оставили камня на камне от «кленовых листьев», взяв вверх — 6:0.

Свои полуфиналы соперники провели по-разному. Россияне в овертайме вырвали викторию у шведов — 5:4, а канадцы, забросив за первые четыре минуты три шайбы, обеспечили себе достаточно комфортную жизнь в матче с финнами (итог — 5:0).

Букмекеры считают фаворитом пары североамериканцев:

победа Канады — 2,20;

ничья — 4,25;

победа России — 2,70.

Котировки на чемпиона, если дело дойдет до овертайма или буллитов, следующие:

Канада — за 1,80;

России — за 2,10.

Ранее Канада и Россия (СССР) в финалах МЧМ встречались 15 раз (в 1977-м, 1986-м, 1999-м, 2002-2003-м, 2011-м победу праздновали российские (советские) хоккеисты, а в 1988-м, 1990-1991-м, 1995-м, 2005-2007-м, 2015-м, 2018-м — хоккеисты из-за океана).

Остается добавить, что стартовое вбрасывание на «Остравар-Арене» произойдет в 21:00 по минскому времени.

Напомним, белорусская «молодежка» не сумела на домашнем МЧМ в первом дивизионе пробиться в элиту мирового хоккея, после чего Федерацией хоккея Беларуси были приняты жесткие меры.