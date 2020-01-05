В деревне Париж на пожаре сгорел мужчина

В результате пожара в Поставском районе погиб мужчина.

Фото с сайта bolshoyvopros.ru

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар произошел в известной белорусской деревне Париж накануне поздно вечером.

По информации спасателей, огнем в доме уничтожены потолок, кровля, повреждены стены, имущество.

Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат жилища.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории республики произошли десять пожаров, на которых погибли два человека (кроме Поставщины беда постучалась в двери в Березинском районе).

В дежурной части МЧС отметили, что с начала года произошло 83 пожара (за аналогичный период прошлого года 61). Зарегистрировано 17 погибших (9).