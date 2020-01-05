В деревне Париж на пожаре сгорел мужчина
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В результате пожара в Поставском районе погиб мужчина.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар произошел в известной белорусской деревне Париж накануне поздно вечером.
По информации спасателей, огнем в доме уничтожены потолок, кровля, повреждены стены, имущество.
Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат жилища.
Всего за минувшие дежурные сутки на территории республики произошли десять пожаров, на которых погибли два человека (кроме Поставщины беда постучалась в двери в Березинском районе).
В дежурной части МЧС отметили, что с начала года произошло 83 пожара (за аналогичный период прошлого года 61). Зарегистрировано 17 погибших (9).