В деревне Париж на пожаре сгорел мужчина

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В результате пожара в Поставском районе погиб мужчина.

Фото с сайта bolshoyvopros.ru

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар произошел в известной белорусской деревне Париж накануне поздно вечером.


На пожаре в Чашникском районе сгорела 90-летняя пенсионерка

По информации спасателей, огнем в доме уничтожены потолок, кровля, повреждены стены, имущество.

Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат жилища.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории республики произошли десять пожаров, на которых погибли два человека (кроме Поставщины беда постучалась в двери в Березинском районе).

В дежурной части МЧС отметили, что с начала года произошло 83 пожара (за аналогичный период прошлого года 61). Зарегистрировано 17 погибших (9).
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Тэги: белорусский париж пожар гибель на пожаре Город: Поставы

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