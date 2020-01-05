ГАИ назвала места, где повышен скоростной режим

На 19 участках белорусских дорог будет повышен допустимый скоростной режим.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации Госавтоинспекции, это сделано в целях «оптимизации скоростных режимов» (об этом 16 декабря на совещании по вопросам применения мер административной ответственности говорил Александр Лукашенко).

Ожидается, что новшества заработают с весны.

В ГАИ напомнили, что «в настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80».

Работа в этом направлении будет продолжена.

Ознакомиться со списком участков дорог можно здесь .

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».