Наставник солигорского «Шахтера» Юрий Файков после победного в серии буллитов поединка с минской «Юностью» пожаловался на недостаток хоккеистов.

Фото ХК «Шахтер»

Он подчеркнул, что его игроки оказались в поединке со столичной командой «молодцами». «Хотя у нас опять короткая лавка. Забрали наших опытных хоккеистов Жидких и Дурнова в команду президента для участия в Рождественском турнире», — пожаловался тренер.

Уже неоднократно сообщалось, что любительский турнир (как утверждает Александр Лукашенко, — «эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира») за команду президента играют, в том числе, профессионалы.

Напомним, в этом году команда главы государства провела два матча, победив сначала команду IIHF, а затем дружину из США.