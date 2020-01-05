В воскресенье, пятого января, планета Земля оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Это позволит увидеть самый большой диск звезды, о которой пел Виктор Цой.

Фото с сайта v-kosmose.com

Как сообщили в Московском планетарии, Земля будет «находиться в перигелии своей орбиты на расстоянии 147091148,9394 км (0,9832436 а.е.) от Солнца, видимый диаметр Солнца — наибольший в году (32 угловые минуты 35 секунд)».

В январе также произойдет полутеневое затмение Луны с максимальной фазой 0,92 (10.01.).

В этом году, как отметили в планетарии, землян ожидают шесть затмений: два солнечных 21.06., 14.12.) и четыре лунных (10.01., 5.06., 5.07., 30.11.).