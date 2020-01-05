Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске
Белорусский и советский писатель и поэт Змитрок Бядуля будет перезахоронен в Минске.
Бядуля скончался в ноябре 1941 года в Казахстане по дороге в эвакуацию и похоронен возле города Уральска.
С предложением перезахоронить останки Бядули выступил в 2017 году журналист Глеб Лободенко. Эту идею поддержали сын и внук писателя.
Организацией перезахоронения занимается Александр Сапега — президент благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл и руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии. Помощь оказывают МИД Беларуси, почетный консул и посольство Беларуси в Швейцарии.
Разрешение от властей Казахстана на эксгумацию и вывоз останков Змитрока Бядули уже получено, сообщает
Перезахоронение планируется сделать публичным. Место погребения и дата пока не называются.