Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске

Белорусский и советский писатель и поэт Змитрок Бядуля будет перезахоронен в Минске.

Бядуля скончался в ноябре 1941 года в Казахстане по дороге в эвакуацию и похоронен возле города Уральска.

С предложением перезахоронить останки Бядули выступил в 2017 году журналист Глеб Лободенко. Эту идею поддержали сын и внук писателя.

Организацией перезахоронения занимается Александр Сапега — президент благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл и руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии. Помощь оказывают МИД Беларуси, почетный консул и посольство Беларуси в Швейцарии.

Разрешение от властей Казахстана на эксгумацию и вывоз останков Змитрока Бядули уже получено, сообщает Радыё Свабода .

Перезахоронение планируется сделать публичным. Место погребения и дата пока не называются.