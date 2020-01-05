Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске

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Белорусский и советский писатель и поэт Змитрок Бядуля будет перезахоронен в Минске.

Бядуля скончался в ноябре 1941 года в Казахстане по дороге в эвакуацию и похоронен возле города Уральска.

С предложением перезахоронить останки Бядули выступил в 2017 году журналист Глеб Лободенко. Эту идею поддержали сын и внук писателя.

Организацией перезахоронения занимается Александр Сапега — президент благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл и руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии. Помощь оказывают МИД Беларуси, почетный консул и посольство Беларуси в Швейцарии.

Разрешение от властей Казахстана на эксгумацию и вывоз останков Змитрока Бядули уже получено, сообщает Радыё Свабода.

Перезахоронение планируется сделать публичным. Место погребения и дата пока не называются.
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Тэги: перезахоронение Персона: Змитрок Бядуля Глеб Лободенко Александр Сапега

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