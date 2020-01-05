ГАИ согласовала места установки датчиков контроля скорости

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Госавтоинспекцией Беларуси уже согласованы 20 мест, где будут работать передвижные датчики контроля скорости.

Фото TUT.by

«Некоторое время назад было приостановлено действие передвижных датчиков контроля скорости. Но в настоящее время Госавтоинспекцией уже согласованы 20 мест, где эти датчики могут работать», — сообщил официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей в эфире телеканала СТВ.

Мобильные камеры контроля скорости были убраны с дорог Беларуси вскоре прошедшего 16 декабря совещания у главы государства по вопросам применения мер административной ответственности.

«После изучения мест концентрации ДТП смотрится, насколько эти ДТП были совершены по причине превышения скорости. И, соответственно, согласовываются те места, где могут работать эти датчики», — пояснил представитель УГАИ МВД.

Представитель ГАИ отметил, что девять лет назад, когда эта система только начала функционировать, например, на трассе М1 за год погибали 60 человек.

«После установки там определенного количества датчиков эта цифра сократилась практически вдвое. То есть эффект от их установки, конечно же, есть. Только все надо делать с умом, четко проанализировав, где они должны работать, когда и как», — подытожил Станислав Соловей.

Также принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД. Мероприятия по повышению скоростных режимов на этих участках будут завершены до 1 марта.

автодорога

адрес ограничения скорости

протяженность, км

ограничение скорости, км

контроль скорости

предложения

М1

573,580

573,850

0,270

90/70

установлен СДКС*

повышение до 90 км/час

М1

607,280

607,500

0,220

80-60-40

установлен СДКС

повышение до 80-70-50 км/час, в месте установки СДКС до 70 км/час

М3

155,564

156,565

1,0

40

СДКС отсутствует

повышение до 60 км/час

М5

200,380

201,048

0,668

80

мобильный ДКС

повышение до 100/80 км/час

М5

209,700

211,366

1,666

100/80

СДКС отсутствует

повышение до 120/100 км/час

М5

249,072

249,345

0,273

80

мобильный ДКС

Повышение 100/80 км/час

М5

301,500

302,400

0,9

100/80

СДКС отсутствует

повышение до 120/100км/час

подъезд к Гомелю от М8, н.п. Костюковка

      

40

СДКС отсутствует

повышение до 60км/час

М8

385,068

385,440

0,372

40

установлен СДКС

повышение до 60 км/час

М8

157,210

157,850

0,640

40

СДКС отсутствует

повышение до 60 км/час

М6

239,350

240,062

0,712

80

установлен СДКС

повышение до 100/80 км/час

М6

244,320

245,440

1,120

80

установлен СДКС

повышение до 100/80 км/час

Р20, Шумилино

41,069

44,331

3,262

50

установлен СДКС

повышение до 60 км/час

Р80

0,00

7,6

7,6

100/80

СДКС отсутствует

повышение до 120/100 км/час

Р58

8,5

19,9

11,4

100/80

Установлен СДКС

повышение до 120/100 км/час

Р28

10,415

26,648

16,233

100/80

 установленСДКС

повышение до 120/100 км/час

МКАД

1,8

0,00

1,8

90

Установлен СДКС

повышение до 100 км/час в третьей полосе

МКАД (внешнее кольцо)

34,5

27,2

7,3

90

СДКС отсутствует

повышение до 100 км/час в третьей полосе

МКАД (внутреннее кольцо)

34,5

27,2

7,3

90

СДКС отсутствует

повышение до 100 км/час в третьей полосе
 

 
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Тэги: скоростной режим контроль скорости Персона: Станислав Соловей

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