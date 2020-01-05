Новым главврачом 1-й городской больницы Минска стал бывший депутат Дмитрий Шевцов

Бывший депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов назначен главным врачом 1-й городской клинической больницы Минска. 4 января Шевцов был представлен коллективу медучреждения, сообщает агентство «Минск-Новости».

Фото Тамары Хамицевич / minsknews.by

Шевцов был депутатом два созыва — с 2012 по 2019 годы. В парламент попал с должности главного врача 34-й центральной районной клинической поликлиники. Также Шевцов возглавляет Белорусскую ассоциацию врачей.

До Шевцова 1-й горбольницей руководил Сергей Васильев, который, в свою очередь, был назначен на эту должность после задержания в июле 2018 года по делу о коррупции в системе Минздрава Олега Фомина.