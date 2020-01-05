Нетрезвый гомельчанин «заминировал» площадь Восстания

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В Гомеле по подозрению в оставлении ложного сообщения об опасности задержали местного жителя.

По предварительной информации, днем 4 января гомельчанин 1957 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонил в милицию и заявил, что на площади Восстания в Гомеле будет взрыв.

К предполагаемому месту взрыва были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск. Была проведена эвакуация граждан и автотранспорта.

В результате осмотра площади взрывное устройство не обнаружено, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: угроза взрыва ложное минирование Город: Гомель

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