«Белавиа» ввела в расписание рейсы Минск — Вена — Минск

Авиакомпания «Белавиа» ввела в летнее расписание рейс B2 879/880 из Минска в Вену.

Рейсы в Венский международный аэропорт будут выполняться ежедневно, начиная с 29 марта, с вылетом в 08:50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14:25 (по вторникам, четвергам и субботам).

Обратный вылет в национальный аэропорт Минск планируется в 10:45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16:10 (по вторникам, четвергам и субботам).

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость в одну сторону — от 174 евро, туда-обратно 234 евро (тариф Light). Время в пути составит 1 час 55 минут, сообщает БелаПАН.

В настоящее время полеты на линии Вена — Минск — Вена выполняются авиакомпанией «Австрийские авиалинии». С открытием нового рейса полеты между двумя столицами будут осуществляться 14 раз в неделю перевозчиками двух стран.