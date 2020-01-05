МВД не нашло нарушений санитарных норм в ЦИП на Окрестина

Министерство внутренних дел не нашло нарушений санитарных норм в минском Центре изоляции правонарушителей, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Юрист лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко обратился в МВД по факту нарушения санитарных правил и условий при содержании под арестом в Центре изоляции правонарушителей активиста кампании Legalize Belarus Петра Маркелова.

Правозащитник неоднократно получал сведения о том, что активисты, арестованные за отстаивание своих прав и свобод, содержатся в ЦИП совместно с лицами, страдающими педикулезом и не прошедшими соответствующую санитарную обработку.

Петр Маркелов также содержался под арестом с 9 по 23 декабря совместно с лицами, страдающими педикулезом.

«Условия в камере ужасные: вместе с Петром сидят два бомжа, стоит такой смрад, что нечем дышать, вши», — так описывал условия содержания в ЦИП один из сокамерников активиста.

Маркелов пытался обратиться с этим вопросом к администрации изолятора, но никто на его жалобы не отреагировал.

Сапелко отмечает, что административно арестованные должны проходить санитарную обработку. В дальнейшем она проводится не реже одного раза в неделю и включает мытье в бане (душевой) с обязательной сменой постельного белья, дезинфекцию личной одежды и постельных принадлежностей в дезинфекционной камере.

При выявлении инфекционного заболевания, чесотки, педикулеза у административно арестованного он помещается в отдельную камеру.

Сапелко просил МВД провести проверку сведений о санитарных условиях в ЦИП, в том числе опросить административно арестованного Маркелова, изучить суточные планы покамерного размещения арестованных и задержанных граждан, осмотреть тех лиц, которые содержались в одной камере с активистом.

Обращение юриста было рассмотрено департаментом финансов и тыла МВД. Начальник этого подразделения Виктор Дубовец в своем ответе указывает, что по вопросам, изложенным в обращении, в том числе содержания Петра Маркелова, 23 декабря был проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг в ЦИП.

«Факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, технических нормативных правовых актов, нормативных актов Министерства внутренних дел Республики Беларусь, регулирующих функционирование ЦИП ГУВД Мингорисполкома, указанные в обращении, на момент проведения мониторинга не нашли своего подтверждения», — отмечается в ответе из Департамента финансов и тыла.