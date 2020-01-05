Таксист угрожал пассажиру ножом, требуя возместить ущерб за испачканный ребенком салон
Ленинский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета даст правовую оценку действиям 44-летнего мужчины, который угрожал ножом жителю Минска и пытался проникнуть в его дом.
По предварительной
Отец ребенка рассчитался с водителем такси, уплатив больше положенного за проезд и пообещав к вечеру на номер мобильного телефона зачислить дополнительную сумму, которая возместит ущерб на химчистку салона.
Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом. Минчанин вызвал милицию, которая задержала водителя такси.