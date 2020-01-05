Бывший депутат Палаты представителей стал директором аграрно-технического колледжа

Депутат Палаты представителей шестого созыва Игорь Колб назначен директором Пинского государственного аграрно-технического колледжа имени Клещева.

Фото из архива «Медиа-Полесья»

Нового директора представили коллективу учебного заведения 4 января. Кстати, в колледже эта должность была вакантна с мая 2019 года, сообщает «Медиа-Полесье» .

Игорь Колб родился в 1971 году, окончил физико-математический факультет Брестского педагогического университета. Преподавал физику и информатику в школах Пинска. С 1996 года работал в отделе организационно-кадровой работы, комитете по делам молодежи и заместителем начальника отдела образования Пинского горисполкома. В 2002 году был назначен директором гимназии № 3.

Был депутатом Пинского горсовета депутатов. В Палате представителей входил в состав комиссии по образованию, культуре и науке.