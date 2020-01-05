Женщине, чьи останки найдены в Свислочи, было 37 лет
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Как сообщалось ранее, установлена личность женщины, останки конечностей которой были обнаружены в сумке в Свислочи 2 января.
Женщине было 37 лет. Ее тело обнаружено сотрудниками органов внутренних дел в квартире одного из домов по улице Романовская Слобода.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета и эксперты Госкомитета судебных экспертиз. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
Как следует из