Женщине, чьи останки найдены в Свислочи, было 37 лет

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Как сообщалось ранее, установлена личность женщины, останки конечностей которой были обнаружены в сумке в Свислочи 2 января.

Женщине было 37 лет. Ее тело обнаружено сотрудниками органов внутренних дел в квартире одного из домов по улице Романовская Слобода.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета и эксперты Госкомитета судебных экспертиз. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.



Как следует из сообщения Следственного комитета, лицо, совершившее преступление, пока не установлено. Расследование уголовного дела продолжается.
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Тэги: жестокое убийство женщины расчлененка Город: Минск

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