Минское «Динамо» на своем льду проиграло СКА

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Минское «Динамо» потерпело 34-е поражение в сезоне. 5 января на льду «Минск-Арены» «зубры» проиграли питерскому СКА — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

У минчан единственную шайбу при игре в большинстве забросил Артем Демков, подставивший клюшку после броска защитника Марка-Андре Граньяни.

После этого поражения минское «Динамо» с 30 очками в 44 матчах опустилось на последнее место и в Западной конференции, и в сводной турнирной таблице.

Худшая на данный момент команда Континентальной хоккейной лиги отстает от зоны плей-офф уже на 18 баллов.

7 января «Динамо» на своем льду сыграет с китайским «Куньлунем».
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Артем Демков Марк-Андре Граньяни Город: Минск

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