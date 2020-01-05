Главный тренер минского «Динамо»: сложно увидеть прогресс на фоне поражений, но он есть

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Минское «Динамо» будет бороться за попадание в плей-офф КХЛ, пока остаются математические шансы, заявил главный тренер команды Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции после поражения от СКА — 1:4.

Фото hcdinamo.by

После 44 игр «Динамо» с 30 очками занимает последнее 12-е место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет 18 очков. В регулярном чемпионате команде осталось провести 18 матчей.

«Наши задачи на сезон, в принципе, остаются прежними: играть, стараться побеждать, набираться опыта, готовить игроков для национальной сборной. Сегодня молодые игроки показывали больше уверенности на льду и принимали осознанные решения. Иногда сложно увидеть прогресс на фоне поражений, но он действительно есть. Думаю, что в конце сезона игроки будут намного опытнее, чем в его начале», — сказал Вудкрофт.

Он подчеркнул, что его команда постоянно выходит заряженной бороться и побеждать: «Может, не всегда получается, но мы действительно всегда заряжены именно на положительный исход».

Тренер не считает, что проигранный после выездной победы над «Северсталью» (3:2 после 0:2 к 25-й минуте) матч породит упаднические настроения и «Динамо» снова будет постоянно уступать соперникам.

«Все в команде знают, что должны играть друг за друга, и мы хорошо продемонстрировали это в прошедших матчах. Не думаю, что это поражение как-то собьет наш командный дух или сломает его. Даже проигрывая в третьем периоде 0:4, мы хорошо играли, боролись друг за друга, создавали моменты», — подчеркнул Вудкрофт, сообщает БелаПАН.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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