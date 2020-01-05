МАЗ Сергея Вязовича занял второе место на первом этапе «Дакара-2020»

5 января в городе Джедда стартовал престижный ралли-рейд «Дакар-2020». Впервые гонка пройдет по территории Саудовской Аравии.

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» удачно провела первый этап. Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял второе место.

Первый спецучасток длиной около 300 км оказался напряженным. Экипажам пришлось пересечь дюны и высохшие русла рек, мчаться по каньонам и блуждать в поисках контрольных точек.

Капотный МАЗ показал на этапе второе время – 3 часа 42 минуты. Лидером стал россиянин Антон Шибалов на КамАЗе, который приехал на полторы минуты раньше. На третьей строчке – голландец Янус Ван Кастерен на Iveco.

«Результат вроде неплохой, но были и ошибки. Одну из них совершили на 30-м километре: в каньоне между гор, когда обгоняли внедорожник, пропустили выход. А когда развернулись, чтобы ехать назад, пришлось ждать, пока пыль, которую мы намели, осядет. И тем самым пропустили три грузовика. Но на старте второго участка посчитали, сколько проигрываем лидерам, взвинтили темп и всё отыграли. Здесь мы были самыми быстрыми по чистой скорости», – рассказал Сергей Вязович.

МАЗ Александра Василевского финишировал восьмым, отстав от лидера гонки на 10 минут. Тремя позициями ниже разместился Алексей Вишневский, проиграв 18 минут.

«Так как мы стартовали с 27-й позиции, то нас долго держали ребята, которые ехали впереди. Потом в песках мы их обошли, но где-то на 60-м километре у нас отказали вентиляторы, которые охлаждают систему турбокомпрессора. И у нас грелась машина, так что приходилось иногда останавливаться и сбавлять скорость. В результате не получилось ехать на максимуме», – признался пилот Алексей Вишневский.

На втором этапе гонщики приедут в город Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составляет 367 км.