«Не удивившая ничем» Канада обыграла «будущее российского хоккея»
Золото мирового молодежного первенства по хоккею в 2020 году завоевали канадцы.
В финале «кленовые листья» одолели россиян — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).
Ведя в счете 3:1 в третьем периоде, российская команда за шесть с половиной (!) минут пропустила три шайбы.
Бронзу завоевала «молодежка» Швеции, взявшая верх в матче за 3-е место над Финляндией — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
После матча главком россиян Валерий Брагин заявил, что «тот стиль игры, который мы показали на этом чемпионате мира, – это будущее российского хоккея».
«Мы всегда играли с позиции силы, но, скажем так, помогли сопернику выиграть», — уверен он.
О сопернике по финалу тренер сказал, что «канадцы ничем не удивили», приводит слова наставника
Фото из соцсети Канадской хоккейной ассоциации