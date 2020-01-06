«Не удивившая ничем» Канада обыграла «будущее российского хоккея»

Золото мирового молодежного первенства по хоккею в 2020 году завоевали канадцы.

В финале «кленовые листья» одолели россиян — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).

Ведя в счете 3:1 в третьем периоде, российская команда за шесть с половиной (!) минут пропустила три шайбы.

Бронзу завоевала «молодежка» Швеции, взявшая верх в матче за 3-е место над Финляндией — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

После матча главком россиян Валерий Брагин заявил, что «тот стиль игры, который мы показали на этом чемпионате мира, – это будущее российского хоккея».

«Мы всегда играли с позиции силы, но, скажем так, помогли сопернику выиграть», — уверен он.

О сопернике по финалу тренер сказал, что «канадцы ничем не удивили», приводит слова наставника «Чемпионат» .

Фото из соцсети Канадской хоккейной ассоциации