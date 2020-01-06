С начала года на пожарах погибло почти 20 человек

105 пожаров произошло в Беларуси за первые дни нового года (с 0 часов 1 января до 6 часов 6 января), свидетельствуют оперативные данные МЧС. Это на 34,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (78 пожаров). За минувшие сутки зафиксировано 22 пожара.

Фото носит иллюстративный характер

Количество жертв возросло на 35,7% — с 14 до 19. В то же время число травмированных сократилось на 37,5% (с 8 до 5). Уменьшилось количество уничтоженных строений — на 80% (с 10 до 2) и увеличилось — поврежденных, на 13,1% (с 61 до 69).

4 января в связи с многочисленными жертвами новогодних пожаров (на тот момент их было 15) Следственный комитет назвал нынешние праздники «огненными» и обратился к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

За минувшие дежурные сутки погибли два человека. Так, накануне утром в агрогородке Микелевщина (Мостовский район) огонь забрал жизнь 49-летнего мужчины.