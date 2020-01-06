Кто получил в этом году «Золотой глобус»

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус».

Главную премию — за лучшую драму — получил военно-исторический фильм «1917» (режиссер Сэм Мендес).

Он же в этом году стал лучшим режиссером, обойдя таких признанных мастеров, как Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Мартина Скорсезе («Ирландец», Тодда Филлипса («Джокер» и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

Лучшей картиной на иностранном языке стала южнокорейская сатира «Паразиты».

Лучшим драматическим актером признан Хоакин Феникс («Джокер»), а актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»).

«Однажды в Голливуде» получил приз в номинациях «Лучший фильм — комедия или мюзикл», а также «Лучший сценарий».

Один из актеров этой картины — Бред Питт — получил статуэтку, как лучший актер второго плана.

Тэрон Эджертон («Рокетмен») стал лучшим комедиантом.

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн («Брачная история»).

Приз за «Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле» получила Аквафина («Прощание»).

Награду в номинации «Лучший драматический сериал» получили «Наследники». В нем же снялся «Лучший актер драматического сериала» Брайан Кокс.

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Оливия Колман («Королева»).

«Золотой глобус» за лучший комедийный сериал получило телешоу «Дрянь», а его героиня Фиби Уоллер-Бридж стала лучшей актрисой комедийного сериала.

Хорошо известный на постсоветском пространстве скандальный сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм», а сыгравший в нем Стеллан Скарсгорд стал лучшим актером второго плана в мини-сериале.

«Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде.