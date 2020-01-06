«Лагерная психология отравляет все общество». Более тысячи человек выступили за амнистию осужденных по «наркотическим» статьям

С 4 по 6 января более тысячи человек подписались под обращением в органы власти о применении амнистии к осужденным по «наркотическим» статьям.

Сбор подписей продлится еще неделю, затем обращение будет направлено в Администрацию президента, Совет безопасности, Генеральную прокуратуру, МВД и Палату представителей.

Инициатор обращения — оргкомитет по созданию общественной организации «Наше право».

Подписи собираются в электронном виде на странице оргкомитета в одной из социальных сетей.

Граждане призывают органы власти «содействовать включению в законопроект об амнистии, приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, молодежь, осужденную по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 328 УК».

В 2019 году к молодым людям, осужденным по «наркотическим» статьям, впервые за долгое время была применена амнистия: наказание уменьшено на один или два года.

«Как показала практика применения таких инструментов права, эти действия со стороны государства оказывают неоценимое положительное влияние на молодых людей, осужденных по ст. 328 УК к длительным срокам наказания, вселяет в них надежду, что они не безразличны своей стране, и способствует консолидации нашего общества в целом», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что из-за огромного количества ввозимых в страну наркотиков и психотропов большинство осужденных молодых людей были втянуты в наркооборот либо стали жертвами провокационных действий.

«За ненасильственное преступление, совершенное впервые, при раскаянии в содеянном, за сотые граммы средств или веществ, либо только на показаниях заинтересованных лиц нашу молодежь осуждают на десятилетия. Нахождение в пенитенциарной системе молодежи столь длительное время не способствует ее развитию и социализации. Лагерная психология отравляет все общество, счет идет на тысячи прошедших через тюремную мясорубку», — считают авторы обращения.

Они надеются, что «люди, занимающие руководящее положение в органах государственной власти и управления нашей страны, не сделают оступившуюся молодежь пожизненным заложником иностранных наркокартелей и для консолидации нашего общества найдут возможность оказать свое влияние в облегчении судеб молодых людей, осужденных по ст. 328 УК».

Одна из авторов обращения, Джессика Цидвинцева отметила в комментарии БелаПАН, что органы власти прислушаются к гражданам.

«В прошлом году мы собрали за амнистию более 2 тыс. подписей, и это дало результат. Думаю, и в этом году к нам прислушаются, потому что молодежи дают реально огромные сроки. Амнистия дала бы им стимул быстрее выйти на свободу и изменить свою жизнь», — считает Цидвинцева.