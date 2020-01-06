«Бактерии, дрожжи или плесень...» Как заваривать чай без последствий для здоровья

По мнению экспертов Федерального института оценки рисков (Германия), необходимо строго следовать инструкции, которая указывается на чайных упаковках.

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Как отмечается, заливать чайные листья или травяной сбор необходимо исключительно кипятком, т.к. даже самый элитный чай может содержать опасные микробы, а также бактерии, дрожжи или плесень, пишет Focus.de.

Хуже всего, такое тоже случается, когда чай может содержать патогены, такие как сальмонелла. Поэтому и надо использовать кипяток, как минимум на пять минут.

А вот от заварки, которая простояла несколько часов, лучше всего отказаться.

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