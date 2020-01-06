«Бактерии, дрожжи или плесень...» Как заваривать чай без последствий для здоровья

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По мнению экспертов Федерального института оценки рисков (Германия), необходимо строго следовать инструкции, которая указывается на чайных упаковках.

Фото pixabay.com

Как отмечается, заливать чайные листья или травяной сбор необходимо исключительно кипятком, т.к. даже самый элитный чай может содержать опасные микробы, а также бактерии, дрожжи или плесень, пишет Focus.de.

Хуже всего, такое тоже случается, когда чай может содержать патогены, такие как сальмонелла. Поэтому и надо использовать кипяток, как минимум на пять минут.

А вот от заварки, которая простояла несколько часов, лучше всего отказаться.

 

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