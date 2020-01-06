Лукашенко забросил две шайбы в полуфинале Рождественского турнира
6 января команда Беларуси провела полуфинальный матч Рождественского турнира любителей хоккея против команды ОАЭ и одержала победу со счетом 9:5.
Лидер белорусской команды Александр Лукашенко отметился двумя заброшенными шайбами и двумя передачами. Его младший сын Николай Лукашенко набрал один результативный балл (0+1).
В другом полуфинале Россия обыграла Финляндию — 5:2.
7 января в матче за третье место сыграют Финляндия и ОАЭ, а Беларусь и Россия разыграют титул чемпиона.
Команда Беларуси 12 раз выигрывала Рождественский турнир, команда России — трижды.
Фото пресс-службы президента Беларуси