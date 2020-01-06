Лукашенко забросил две шайбы в полуфинале Рождественского турнира

6 января команда Беларуси провела полуфинальный матч Рождественского турнира любителей хоккея против команды ОАЭ и одержала победу со счетом 9:5.

Лидер белорусской команды Александр Лукашенко отметился двумя заброшенными шайбами и двумя передачами. Его младший сын Николай Лукашенко набрал один результативный балл (0+1).

В другом полуфинале Россия обыграла Финляндию — 5:2.

7 января в матче за третье место сыграют Финляндия и ОАЭ, а Беларусь и Россия разыграют титул чемпиона.

Команда Беларуси 12 раз выигрывала Рождественский турнир, команда России — трижды.

Фото пресс-службы президента Беларуси