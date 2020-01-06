Помпео объяснил Макею причину переноса визита в Беларусь

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6 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео.

Фото share.america.gov

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе беседы Помпео пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. Макей, в свою очередь, подтвердил готовность белорусской стороны «принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты», а также отметил «важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом».

В ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Макей осудил любые действия, нарушающие предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитет дипломатических представительств.

По словам Макея, Минск призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности. Министр подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права для устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерении.

30 декабря прошлого года Госдепартамент объявил, что Помпео с 3 по 7 января планирует посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января стало известно, что поездка перенесена «на ближайшее будущее» в связи с ситуацией в Ираке, отмечает БелаПАН.

Беспорядки возле посольства США в Ираке начались 31 декабря. Как сообщал телеканал Euronews, акция протеста вызвана атакой американских ВВС на лагерь шиитской группировки «КатАиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибло 25 человек, не менее 50 ранено.

5 января, как сообщает арабский телеканал Al Jazeera, минометному обстрелу была подвергнута «зеленая зона» в Багдаде, где расположено посольство США.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Майк Помпео Владимир Макей

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