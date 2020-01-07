Теплые воздушные массы окутали Беларусь

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На некоторых дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет следующие значения в регионах:

  • Брест +1..+3°С;
  • Витебск 0..+2°С;
  • Гомель +1..+1°С;
  • Гродно +1..+3°С;
  • Могилев 0..+2°С;
  • Минск 0..+2°С.
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Тэги: погода

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