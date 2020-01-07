ГАИ усилит работу: заканчивается спецмероприятие

Сегодня Госавтоинспекция заканчивает специальное мероприятие, направленное на предотвращение нетрезвого вождения.

Как уже сообщалось, республиканская акция «Трезвость — норма на дорогах!» будет проводиться включительно по 7 января.

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«Пьянство за рулем является всеобщей проблемой, — подчеркивают в ГАИ. — Люди не думают о жизни других людей, когда садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Порой столь пренебрежительное отношение, становится причиной страшных трагедий, ломающих судьбы, как самого водителя, так и жертв его халатности».

Кроме информационно-разъяснительной работы среди населения, инспекторы «обеспечат действенный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД».

Особое внимание будет уделено работе по выявлению и отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также изъятию с проезжей части нетрезвых пешеходов.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.