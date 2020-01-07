В Киеве сорвали встречу с московской блогершей
Полиция сообщает, что активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий были задержаны вечером 6 января за нарушение общественного порядка на встрече Александры Митрошиной, у которой более 2 млн подписчиков в Instagram.
«Поступило сообщение о том, что на улице Казацкой неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление», —
В движении «Відсіч»
«На встречу пришло 500 человек, которые хотели пообщаться, но она закончилась дракой, полицией и моим бегством. На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. Никакой политической подоплеки сегодняшняя встреча не имела. Обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.» —