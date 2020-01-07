В Киеве сорвали встречу с московской блогершей

/ Мир
Просмотров: 397

Полиция сообщает, что активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий были задержаны вечером 6 января за нарушение общественного порядка на встрече Александры Митрошиной, у которой более 2 млн подписчиков в Instagram.

«Поступило сообщение о том, что на улице Казацкой неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление», — сообщили в Нацполиции.

В движении «Відсіч» отметили, что их активисты пришли на мероприятие, чтобы поинтересоваться у Митрошиной, кому принадлежит Крым. По данным активистов, блогерша посещала полуостров в 2018 году и заезжала на него не с территории Украины.

«На встречу пришло 500 человек, которые хотели пообщаться, но она закончилась дракой, полицией и моим бегством. На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. Никакой политической подоплеки сегодняшняя встреча не имела. Обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.» — написала Митрошина в своем Instagram.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: срыв провокация Украина-Россия Нацполиция аннексия Крыма Відсіч Персона: Леонид Овчаренко Александра Митрошина Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

«После аннексии Крыма аншлюс Беларуси станет новым триумфом Путина»

«После аннексии Крыма аншлюс Беларуси станет новым триумфом Путина»

Зеленский собирает силовиков и журналистов по делу Шеремета

Зеленский собирает силовиков и журналистов по делу Шеремета

«Мы под санкциями лучше начали жить». Как Крым торгует с Беларусью

«Мы под санкциями лучше начали жить». Как Крым торгует с Беларусью

«Мы — непокоренные и борющиеся». Как в Крыму давят на несогласных

«Мы — непокоренные и борющиеся». Как в Крыму давят на несогласных