В Киеве сорвали встречу с московской блогершей

Полиция сообщает, что активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий были задержаны вечером 6 января за нарушение общественного порядка на встрече Александры Митрошиной, у которой более 2 млн подписчиков в Instagram.

«Поступило сообщение о том, что на улице Казацкой неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление», — сообщили в Нацполиции.

В движении «Відсіч» отметили , что их активисты пришли на мероприятие, чтобы поинтересоваться у Митрошиной, кому принадлежит Крым. По данным активистов, блогерша посещала полуостров в 2018 году и заезжала на него не с территории Украины.