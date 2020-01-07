Видеофакт. Австралийские пилоты борются с лесными пожарами в сложнейших условиях

Военно-воздушные силы Австралии опубликовали видео с самолетов, участвующих в спасательных операциях из-за масштабных лесных пожаров в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Часть обнародованного ролика была снята на борту C-27J Spartan, которому в связи с неблагоприятными условиями только после нескольких попыток удалось сесть в Маллакуте для эвакуации людей.

На видео также присутствуют кадры с C-130J Hercules, экипаж которого долгое время не мог приземлиться из-за сильного задымления. В итоге ему пришлось уйти на запасной аэродром.