Фотофакт. Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Речицком районе

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ДТП произошло вечером 6 января на 87-м километре трассы М-10.

По информации областной ГАИ, микроавтобус Mercedes Sprinter с тремя пассажирами опрокинулся после того, как перед ним притормозил неизвестный автомобиль темного цвета.

Неустановленный автомобиль опередил по соседней полосе Mercedes, выехал на крайнюю левую и притормозил, создав аварийную обстановку. Водитель микроавтобуса был вынужден нажать на педаль тормоза. Автомобиль ушел в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок.

В результате ДТП один из пассажиров попал в больницу с переломом ребер.
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Тэги: ДТП микроавтобус Город: Речица

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