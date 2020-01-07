Лукашенко рассказал в Свято-Елисаветинском монастыре о санкциях и застое

Александр Лукашенко 7 января посетил храм в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где по традиции зажег рождественскую свечу, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному. «Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое — то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), — это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей», — сказал глава государства.

«Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», — заметил Лукашенко.

Президент напомнил, что в жизни страны были непростые времена: «Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь — все конфессии (наша большая церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) — все конфессии нашей страны».

Лукашенко передал в дар храму икону «Рождество Христово» белорусского художника Андрея Щербинина. В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.