В Беларуси подорожали дрова

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Правительство увеличило с 1 января 2020 года таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню.

Фото pixabay.com

Благодаря таксам возмещаются затраты лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. С начала нового года таксы выросли в среднем на 7%.

Соответственно, выросли розничные цены на топливные дрова, которые граждане заготавливают самостоятельно в лесничествах или покупают у государственных и частных заготовителей.

К примеру, такса 1-го разряда за один плотный метр кубический крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы теперь составляет 23,12 рубля (в прошлом году такса составляла 21,48 рубля), березы — 7,64 рубля (ранее 7,10 рубля), дуба, ясеня и клена — 79,92 рубля (ранее 74,28 рубля), ели, пихты, груши, яблони, акации белой — 20,19 рубля (ранее 18,76 рубля).

Стоимость древесины, которая отпускается на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).

Новые размеры такс приведены в постановлении Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 года.
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Тэги: дрова древесина

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