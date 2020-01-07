В Беларуси подорожали дрова
Правительство увеличило с 1 января 2020 года таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню.
Благодаря таксам возмещаются затраты лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. С начала нового года таксы выросли в среднем на 7%.
Соответственно, выросли розничные цены на топливные дрова, которые граждане заготавливают самостоятельно в лесничествах или покупают у государственных и частных заготовителей.
К примеру, такса 1-го разряда за один плотный метр кубический крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы теперь составляет 23,12 рубля (в прошлом году такса
Стоимость древесины, которая отпускается на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).
Новые размеры такс