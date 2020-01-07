Мужчина с подростком пытались взломать паркомат в Минске

Попытки двоих злоумышленников взломать аппарат для оплаты парковки заметил по камерам видеонаблюдения сотрудник службы безопасности торгового центра на улице Уманской.

По информации ГУВД Мингорисполкома, злоумышленниками оказались 39-летний неработающий ранее судимый за кражу минчанин и девятиклассник, учащийся одной из столичных школ. Неудавшихся похитителей задержали на автовокзале, они намеревались уехать в Россию.

У фигурантов были пневматический пистолет и инструменты для взлома. Правоохранители полагают, что эта пара может быть причастна к совершению хищений денег из более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов по Минску.