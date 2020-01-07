Украинская разведка сообщила о расстрелявшем сослуживцев сепаратисте

По данным штаба Операции объединенных сил, боевик самопровозглашенной ДНР расстрелял сослуживцев из своей роты, находясь в состоянии наркотическо-алкогольного опьянения.

«Один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним», — говорится в сообщении. Эту информацию штаб получил от украинских разведчиков.

Инцидент произошел в оккупированном Куликове Донецкой области.