Украинская разведка сообщила о расстрелявшем сослуживцев сепаратисте

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По данным штаба Операции объединенных сил, боевик самопровозглашенной ДНР расстрелял сослуживцев из своей роты, находясь в состоянии наркотическо-алкогольного опьянения.

«Один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним», — говорится в сообщении. Эту информацию штаб получил от украинских разведчиков.

Инцидент произошел в оккупированном Куликове Донецкой области.
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Тэги: ДНР сепаратисты Украина-Россия

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