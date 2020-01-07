В Польше готовят закон против российской пропаганды
В Сейме хотят на законодательном уровне запретить России очернять Польшу и готовят соответствующий законопроект.
В польском парламенте готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему истории Польши. Об этом
По ее словам, законопроект «против российской пропаганды, очерняющей Польшу», представят на следующем заседании польского парламента.
«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила Кидава-Блоньска.