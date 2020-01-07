В Польше готовят закон против российской пропаганды

В Сейме хотят на законодательном уровне запретить России очернять Польшу и готовят соответствующий законопроект.

В польском парламенте готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему истории Польши. Об этом написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска в Twitter.

По ее словам, законопроект «против российской пропаганды, очерняющей Польшу», представят на следующем заседании польского парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила Кидава-Блоньска.