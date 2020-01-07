Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии

Австрийская народная партия получает в новом правительстве Австрии 10 министерств, а «Зеленые» — 4.

Новое правительство Австрии, в которое вошли представители консервативной АНП и «Зеленых» было приведено к присяге 7 января, сообщает DW . Председатель АНП Себастьян Курц во второй раз стал канцлером страны. АНП и «Зеленые» договорились о создании правящей коалиции 1 января, а на следующий день представили коалиционную программу.

Досрочные парламентские выборы в Австрии в конце сентября завершились победой консервативной АНП Себастьяна Курца, набравшей 37,5 процента голосов. Второе место заняли социал-демократы с наихудшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Правых из Австрийской партии свободы поддержали 16,2 процента голосовавших, а «зеленых» — 13,9 процента.