Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии
Австрийская народная партия получает в новом правительстве Австрии 10 министерств, а «Зеленые» — 4.
Новое правительство Австрии, в которое вошли представители консервативной АНП и «Зеленых» было приведено к присяге 7 января, сообщает
Досрочные парламентские выборы в Австрии в конце сентября завершились победой консервативной АНП Себастьяна Курца, набравшей 37,5 процента голосов. Второе место заняли социал-демократы с наихудшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Правых из Австрийской партии свободы поддержали 16,2 процента голосовавших, а «зеленых» — 13,9 процента.