Британке дали условный срок на Кипре после заявления о групповом изнасиловании

Девятнадцатилетняя гражданка Британии получила четыре месяца условного тюремного срока на Кипре «за дачу ложных показаний» против 12 израильских подростков, которых она ранее обвинила в групповом изнасиловании.

Источник: israelhayom.com

Согласно вердикту районного суда Фамагусты, приговор женщине, чье имя официально не называется, сопровождается испытательным сроком в три года — она может вернуться в Британию, сообщает Би-би-си .

«Ее психологическое состояние, ее юный возраст, разлука с семьей, друзьями и прекращение учебы в течение года — все это побудило меня дать ей второй шанс и ограничиться испытательным сроком в три года», — резюмировал судья.

В июле туристка обратилась в кипрскую полицию с заявлением об изнасиловании. По ее утверждению, 12 молодых израильтян изнасиловали ее в гостинице на курорте Айя-Напа. Позже британка отозвала свое заявление и сама из предполагаемой жертвы преступления превратилась в обвиняемую. Она заявила, что отозвать первоначальное заявление ее заставили в полицейском участке на Кипре. Однако полицейские отрицают, что оказывали на заявительницу какое-либо давление.

Адвокаты британки утверждали, что на некоторых видеозаписях, сделанных израильскими подростками, видно, что она занималась сексом по взаимному согласию только с одним из молодых людей, после чего в комнату начали заходить его друзья, которых она просила немедленно выйти.